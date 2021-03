Il Premier del britannico Boris Johnson ha annunciato che venerdì 19 marzo si sottoporrà al vaccino. “L’iniezione di Oxford” è sicura.

Il Premier Boris Johnson si vaccinerà venerdì 19 marzo. Il capo del governo inglese che già nei giorni scorsi aveva ribadito più volte la sicurezza del vaccino di Oxford e AstraZeneca, ha infatti messo in luce come sottoporsi alla vaccinazione sia più sicuro rispetto a “prendersi il covid”.

La volontà di vaccinarsi da parte del capo del governo inglese è stata già resa noto nei giorni scorsi. Nel corso della Question Time di mercoledì 17 marzo Boris Johnson aveva già annunciato di essere stato già convocato in quanto soggetto di età superiore ai 50 anni e di sentirsi in questo senso pronto. Si tratta di un gesto importante quello del Premier Boris Johnson volto a rassicurare i cittadini in un periodo in cui verso il vaccino di Oxford e AstraZeneca c’è sempre più diffidenza.

Boris Johnson si vaccinerà venerdì

“L’iniezione di Oxford è sicura, l’iniezione di Pfizer è sicura, ciò che non è sicuro è prendersi il Covid“, queste le parole del Premier britannico Boris Johnson che ha fatto sapere che si sottoporrà al vaccino venerdì 19 marzo, evidenziando quindi come AstraZeneca sia sicuro ed efficace. L’annuncio di Boris arriva di pari passo con la decisione da parte di Ema, l’agenzia europea del farmaco, che ha dato nuovamente il via libera alla distribuzione del vaccino Oxford-AstraZeneca.

Si tratta ad ogni modo di un annuncio già abbondantemente anticipato nei giorni scorsi: “Questo vaccino è sicuro e funziona molto bene”, aveva fatto sapere il capo del governo britannico in un editoriale del sul Times. Lo scorso mercoledì 17 marzo invece il premier britannico durante la question time ha anticipato che in qualità di 50enne era stato già convocato e di sentirsi pronto.