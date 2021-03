Alle Hawaii tre soggetti che hanno ricevuto entrambi le dosi del vaccino sono risultati positivi.

Accade alle isole Hawaii dove tre soggetti sono risultati positivi al Covid, nonostante abbiano ricevuto entrambe le dosi. A riferirlo l’emittente televisiva KITV e rilanciata dal New York Post. Stando a quanto riportano i media locali, nessuno dei tre soggetti risultati positivi sarebbe risultato grave, né tanto meno il contagio si sarebbe propagato ad altre persone.

Tra i soggetti positivi ci sarebbe inoltre un operatore sanitario che il mese dopo essersi vaccinato avrebbe compiuto un viaggio negli USA toccando diverse mete. Poi il tampone così come previsto dal protocollo che ha rilevato la positività dell’operatore sanitario e del compagno di viaggio dell’uomo non prima però di rientrare nel loro stato di residenza.

Avevano ricevuto entrambe le dosi del vaccino tre persone che sono risultate positive al Coronavirus dopo essersi sottoposte al tampone nello Stato delle Hawaii negli USA.

Tra i tre casi non ci sarebbero ad ogni modo soggetti colpiti gravemente dal virus. Non si sarebbe inoltre diffuso verso soggetti terzi. Oltre a ciò due pazienti che hanno ricevuto entrambe le dosi già nel mese di gennaio 2021, hanno saputo di essere risultati positivi dopo essersi sottoposti al tampone come previsto dal protocollo di viaggio.

A spiegare il fenomeno, la dottoressa Melissa Ashton dell’Hawaii Pacific Health che al New York Post ha dichiarato: “Bisogna fare attenzione quando ci si reca in aeroporto anche quando si è con un grande gruppo di persone.

A spiegare quanto successo anche il Governatore Josh Green che all’emittente KHON2 che si è mostrato favorevole nei confronti del vaccino: “Alcune persone si affretteranno nel dare giudizi e diranno che il vaccino non funziona. No, funziona. Funziona in un’enorme percentuale di persone, ma non in tutti e questo è un messaggio importante”.