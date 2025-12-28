Etna: ultimi aggiornamenti su esplosioni e colate laviche recenti

Aggiornamenti essenziali sull'attività eruttiva dell'Etna: esplosioni rilevanti e colate laviche attive. Scopri le ultime notizie e gli sviluppi significativi riguardanti il vulcano più attivo d'Europa. Resta informato sulle eruzioni e sull'impatto sull'ambiente e sulle comunità circostanti.

L’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa, continua a sorprendere per la sua intensa attività eruttiva. Recentemente, le condizioni meteorologiche hanno migliorato la visibilità, consentendo di osservare chiaramente le manifestazioni vulcaniche. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha fornito aggiornamenti dettagliati riguardo l’andamento delle esplosioni e delle colate di lava.

Eruzioni esplosive al cratere di Nord-Est

Alle ore 18:48, il cratere di Nord-Est ha dato inizio a una serie di esplosioni di notevole intensità, lanciando materiale piroclastico oltre il cono vulcanico. Questo fenomeno ha comportato un aumento dell’attività vulcanica, con esplosioni sporadiche che continuano a verificarsi. Attualmente, si registrano anche sporadiche esplosioni stromboliane, alcune delle quali di forte intensità.

Intensificazione dell’attività al cratere Voragine

In concomitanza, l’attività vulcanica ha mostrato un incremento significativo presso la bocca situata sul lato del cratere Voragine. Attualmente, è in corso una fontana di lava che si eleva per diverse decine di metri, offrendo uno spettacolo naturale di grande impatto. Inoltre, una colata lavica proveniente da una bocca alla base orientale della Voragine ha già percorso circa 1,8 chilometri in direzione est, verso la Valle del Bove.

Monitoraggio del tremore vulcanico

Dopo un breve periodo di calma, l’ampiezza media del tremore vulcanico ha evidenziato segni di stabilizzazione su valori elevati fino alle ore 19:45. In seguito, si è verificato un nuovo aumento repentino, che è durato fino alle 20:15, indicando un’attività vulcanica in continua evoluzione.

Attività infrasonica e deformazioni del suolo

Gli eventi infrasonici hanno registrato un incremento significativo, con frequenze di accadimento molto elevate. Tali eventi sono stati localizzati principalmente al cratere di Nord-Est, con particolare attenzione alla bocca Nuova. Le analisi relative alla deformazione del suolo non hanno evidenziato variazioni significative, mantenendo una stabilità generale nei dati raccolti.

Impatto delle eruzioni sulla zona circostante

Attualmente, l’attività eruttiva dell’Etna non ha comportato un impatto rilevante sulle operazioni dell’aeroporto internazionale di Catania, il Vincenzo Bellini. Tuttavia, le esplosioni e le colate laviche richiedono un attento monitoraggio per garantire la sicurezza delle aree circostanti e dei residenti.

Le autorità locali e l’INGV continuano a monitorare attentamente la situazione per fornire aggiornamenti tempestivi sulla dynamics vulcanica. Il miglioramento delle condizioni meteorologiche ha senz’altro facilitato le osservazioni, ma la cautela rimane d’obbligo.

L’Etna sta vivendo una fase di intensa attività eruttiva, caratterizzata da esplosioni e colate laviche che evidenziano la potenza di questo straordinario fenomeno naturale. Gli esperti restano in allerta, pronti a intervenire e informare la popolazione riguardo eventuali sviluppi futuri.