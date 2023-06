Euro digitale: entro 5 anni potrebbe entrare in circolazione, ma non sostitui...

Entro i prossimi 4-5 anni potrebbe entrare in “circolazione” l’euro digitale, la nuova moneta unica in formato digitale. Sarà regolarmente emessa dalla Bce, più trasparente e sicura, affiancherà i contanti. Si potrà utilizzare per tutti gli scambi e transazioni attraverso app di ultima generazione.

Ue, Euro digitale: cosa prevede la proposta di Bruxelles

L’adozione effettiva sarà decisa nei termini, e nelle modalità, dall’istituto monetario che governa gli Stati dell’eurozona. L’euro digitale sarà una specie di criptovaluta come il bitcoin, ma con l’ambizione di essere più sicura, e che già fa storcere il naso a alcuni Paesi membri Ue.

Affiancherà l’euro in contanti, ma non lo sostituirà. Inoltre potrà essere utilizzato negli scambi anche ibridi, ossia digitale e contante. Quindi potremo pagare in euro digitale a fronte di uno scambio in contante, perciò entrerà in distribuzione ovunque, tra cittadini, imprese, banche, fornitori di servizi di pagamento.

Uno vale uno. Le rassicurazioni: “Un euro resterà sempre un euro”

“Un euro digitale varrà come un euro in contante. Siamo solo all’inizio di questa nuova ed entusiasmante sfida”. Queste le rassicurazioni di Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo Bce, e di Valdis Dombrovskis, commissario europeo per il commercio.

Intanto, la Commissione europea sta lavorando per rafforzare il corso legale del contante in circolazione, e che si vorrebbe ridurre. Infatti, il numero dei bancomat presenti è calato da 420mila nel 2016 a 370mila nel 2022 in tutta l’eurozona. Anche i pagamenti in contanti sono in netto calo dalla pandemia a oggi, passando dal 72 al 59%.

Paolo Gentiloni, commissario Ue all’Economia rassicura “il pubblico che intendiamo proteggere i contanti e che un euro digitale, se emesso dalla Bce, lo integrerà e non sostituirà il contante.

“Questo non è un progetto del Grande Fratello”, precisa la commissaria ai servizi finanziari Mairead McGuinnes.

A chi non piace la moneta digitale

Le monete digitali sono quasi realtà anche in Svezia e Regno Unito. Mentre la Cina ha già emesso la sua moneta sovrana yuan digitale.

Inoltre, i costi per la produzione di moneta digitale sono nettamente inferiori alla produzione di contante. Senza contare che le transazioni risultano più facilmente tracciabili, un bel problema per gli “affari” illegali.