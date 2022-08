Europei di Monaco di Baviera: medaglia d’oro per Marcell Jacobs nei 100 metri

Il velocista Marcell Jabobs ha vinto l’oro nei 100 metri agli Europei di Monaco di Baviera, quasi eguagliando il risultato raggiunto a Tokyo.

Europei di Monaco di Baviera, Marcell Jacobs medaglia d’oro nei 100 metri

Il velocista e campione olimpico Marcell Jacobs ha vinto la finale dei 100 metri agli Europei di Monaco di Baviera, conquistando la medaglia d’oro con un tempo di 9.95. Il lunghista italiano ha, quindi, battuto i due sprinter britannici Zharnel Hughes (9.99) e Jeremiah Azu (10.13).

In seguito alla vittoria, Jacobs ha dichiarato: “Grazie per chi ha tifato per me.

È stata una stagione complicata, difficile. Portare l’oro a casa è entusiasmante e mi da fiducia per il futuro. In realtà non sono soddisfattissimo della gara, in semifinale mi sembrava di aver corso nettamente meglio”.

L’Italia torna sul podio dopo 40 anni

Con la vittoria di Marcell Jacobs agli Europei di Monaco di Baviera, l’Italia ha riconquistato il podio dei 100 metri a quarant’anni di distanza dall’argento di Pierfrancesco Pavoni ad Atene nel 1982.

Per quanto riguarda la gara a Monaco di Baviera, invece, l’altro azzurro Chituru Ali ha ottenuto l’ottavo posto con 10.28, dopo aver registrato il suo record personale in semifinale con un tempo di 10.12.

Nella finale femminile, infine, l’italiana Zaynab Dosso si è classificata al settimo posto con 11.37 mentre la competizione è stata vinta dalla tedesca Gina Luckenkemper con 10.99.