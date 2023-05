Eurovision 2023, delusione per la Francia: La Zarra risponde con il dito medio

Eurovision 2023 è stato una grande delusione per la Francia. La manifestazione si è conclusa peggio di quanto ci si potesse immaginare. In gara c’era La Zarra, artista che ha portato sul palco la canzone “Évidemment”, un brano che sembrava promettere ottimi esiti, anche grazie alla forte personalità dell’artista. Una personalità che, però, le è leggermente sfuggita di mano dopo l’annuncio dei “soli 50 punti assegnati dal televoto alla Francia“. La cantante ha risposto con il dito medio rivolto alle telecamere, mentre era inquadrata.

Questo gesto non è piaciuto in Francia, dove sono arrivati moltissimi commenti sui social network. La Zarra non è piaciuta neanche all’estero e il suo gesto poco sportivo ha peggiorato ulteriormente le cose. A confermare la sua reazione eccessiva, i giornalisti presenti sul posto, che hanno spiegato che la cantante ha lasciato la Green Room, ovvero l’area da dove artisti e delegazioni assistono lo show, prima della fine della serata.

🇫🇷🎤FLASH – La chanteuse La Zarra qui représentait la France lors de l’Eurovision ce soir a adressé un doigt d’honneur en découvrant les points du public. (témoins) pic.twitter.com/BiJor7nrf7 — AlertesInfos (@AlertesInfos) May 13, 2023

Francia all’Eurovision: le delusioni degli ultimi anni

L’Eurovision 2023 della Francia si chiude nella parte destra della classifica, a 104 punti, dietro l’Austria e prima della Spagna, altro Paese che è rimasto molto deluso dalla serata. Nella storia dell’Eurovision la Francia ha ottenuto cinque vittorie, ma l’ultima è davvero molto lontana nel tempo, visto che è stata nel 1977. In quell’occasione aveva vinto Marie Myriam, con la canzone L’oiseau et l’enfant. Da quel momento solo delusioni per la Francia, con due secondi posti nel 1990 e nel 1991, ma anche nel 2021, di Barbara Pravi, arrivata alle spalle dei Maneskin.