Eurovision Song Contest, "Due vite" ottiene il premio per la migliore composizione

L'Italia può già festeggiare in anticipo. "Due vite" di Mengoni è stata premiata come "migliore composizione".

Non poteva che iniziare al meglio questa avventura all’Eurovision Song Contest per l’Italia. “Due vite” di Marco Mengoni ha ricevuto il premio come migliore composizione.