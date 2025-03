Big Mama e Gabriele Corsi sono stati scelti come conduttori italiani per l’Eurovision Song Contest 2025, che si svolgerà dal 13 al 17 maggio a Basilea, in Svizzera. L’annuncio è stato fatto durante il Tg1 delle 20 di venerdì 7 marzo.

Eurovision 2025, annunciati i conduttori per l’edizione italiana

Gabriele Corsi, che ha già condotto l’Eurovision in passato, parteciperà per la quinta volta, mentre Big Mama farà il suo debutto in questo ruolo. Il duo guiderà le serate, commentando le esibizioni dei cantanti in gara, tra cui anche Lucio Corsi, rappresentante italiano.

BigMama sarà la prima artista a fare esperienza con la telecronaca dell’edizione italiana dell’Eurovision, dopo aver partecipato come concorrente al Festival di Sanremo.

Mara Maionchi, invece, non sarà presente, dopo aver affiancato lo showman nel 2023 e nel 2024:

“Quello con Mara Maionchi non è un addio ma un arrivederci in attesa di rivederla sulle reti Rai con la sua verve, le sue battute caustiche e la sua grande professionalità”, ha spiegato il direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea.

Dove vedere l’Eurovision 2025

Le tre serate in diretta dalla St. Jakobshalle di Basilea vedranno Lucio Corsi, nostro rappresentante, esibirsi fuori concorso durante la prima semifinale, che si terrà martedì 13 maggio su Rai 2. Sabato 17 maggio, Corsi si esibirà nella finale, che andrà in onda su Rai 1 insieme agli altri 25 finalisti. La seconda semifinale sarà trasmessa il 15 maggio, sempre su Rai 2.

L’evento sarà visibile anche su Rai Radio 2 e sul Canale 202 del Digitale Terrestre, con il commento in simulcast delle tre serate. Inoltre, l’ESC 2025 sarà disponibile su RaiPlay.