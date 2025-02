A una settimana dalla vittoria al Festival di Sanremo 2025 con “Balorda Nostalgia”, Olly ha preso una decisione riguardo alla sua partecipazione all’Eurovision Song Contest 2025, che si terrà a Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio. Il cantautore ha annunciato che non prenderà parte alla competizione. Poco dopo, è arrivata la conferma della Rai: a rappresentare l’Italia sarà Lucio Corsi.

Eurovision 2025, Lucio Corsi ha accettato di partecipare: l’annuncio della Rai

“Sarà Lucio Corsi, arrivato secondo nella 75sima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, a rappresentare l’Italia a Basilea durante Eurovision Song Contest 2025″, viene comunicato in una nota Rai.

La competizione internazionale, che vede in gara 37 nazioni, di cui 5 Big Five, tra cui l’Italia, prevede due semifinali, in programma il 13 e il 15 maggio su Rai 2, e la cosiddetta Grand Final, durante la quale l’artista italiano si esibirà con il brano “Volevo essere un duro”, in onda su Rai 1, Raiplay e Rai Radio2 il 17 maggio.

Altri italiani potrebbero emergere dalla selezione internazionale del San Marino Song Contest, che si terrà l’8 marzo nella Repubblica di San Marino, trasmessa in diretta su Raiplay e in simulcast su Rai Radio2.

Il messaggio della Rai per Olly

La Rai, nel ringraziare Olly, vincitore della 75esima edizione del Festival di Sanremo, e augurandogli una lunga e brillante carriera da musicista, ha espresso anche i suoi complimenti a Lucio Corsi, che ha accettato di rappresentare l’Italia alla 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest.