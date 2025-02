Il vincitore di Sanremo 2025, Olly, è stato il primo ospite della nuova stagione di Stasera c’è Cattelan…su Rai2, il late night show di Alessandro Cattelan, tornato in onda dopo la parentesi del Dopo Festival. La trasmissione è ripartita nella notte tra il 18 e il 19 febbraio, e l’artista genovese ha raccontato le emozioni dopo il trionfo all’Ariston.

Olly Eurovision 2025: “Un’opportunità gigante, ma ho un tour”, il dubbio sulla partecipazione

In una settimana, Olly è passato da 300mila a oltre un milione di follower: “Devo ancora capire cosa sia successo. Sono una persona ironica, spero che il pubblico capisca chi sono davvero. Non smetterò mai di essere me stesso”.

Il nodo Eurovision: “Un’opportunità gigante, ma ho un tour”

Cattelan non perde tempo e gli chiede subito se parteciperà all’Eurovision. Olly risponde senza troppi giri di parole:

“È vero, non so ancora se andrò. A maggio ho il mio tour, sold out da tempo. So bene quanto l’Eurovision sia un evento incredibile, importante e gigantesco, e sarei orgogliosissimo di rappresentare l’Italia. Ma ho delle date fissate proprio in quel periodo. Sto valutando il da farsi”.

Se Olly dovesse rinunciare, al suo posto potrebbe andare Lucio Corsi, arrivato secondo a Sanremo.

La battuta sugli auricolari: “Questi li levo…”

Durante la finale del Festival, un piccolo caso è nato attorno ai suoi auricolari, e il cantante ne ha scherzato anche in studio: “Questi li levo perché sennò…”. Una battuta accolta dagli applausi del pubblico e dallo stesso Cattelan.

“Non è cambiato granché, forse qualche giornalista sotto casa”

A poche ore dalla vittoria, Olly ammette di essere ancora frastornato: “Sto cercando di realizzare, ma per ora non è cambiato molto. A parte qualche giornalista sotto casa”.

Olly Eurovision 2025: “Gli amici la mia fortuna”, il legame con Lucio Corsi e la risposta alle polemiche

L’artista ha voluto sottolineare l’importanza degli amici di sempre: “Sono la mia fortuna. Ho sempre avuto difficoltà a celebrare i miei successi, ma loro mi hanno insegnato a essere più felice. Alcuni lavorano con me, altri semplicemente ci festeggiamo a vicenda. Ho persino dato a loro il mio Twitter”.

Il rapporto con Lucio Corsi: “Sapevo che sarebbe stata la sorpresa”

Olly ha parlato anche di Lucio Corsi, che potrebbe prendere il suo posto all’Eurovision: “Ci sentiamo spesso. Sembra un outsider, ma in realtà sono anni che scrive, compone e fa musica. Abbiamo fatto le prove insieme, e ho sempre detto che sarebbe stata la vera sorpresa per il grande pubblico. Sono felice che stia avendo il successo che merita”.

Sulle polemiche a Sanremo: “Perché criticare tutto?”

Infine, una riflessione sulle discussioni legate agli autori al Festival: “Ci sono sempre mille polemiche, ma gli autori sono lavoratori che ci mettono passione ed energia emotiva. Perché bisogna sempre criticare tutto? Io sono troppo felice della mia vita per fossilizzarmi su certe cose”.