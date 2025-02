Questa sera, lunedì 24 febbraio, a Striscia la Notizia, Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’Oro a Olly, visibilmente imbarazzato dopo che molti hanno ritenuto che la sua vittoria al Festival di Sanremo fosse più merito della manager Marta Donà che del suo talento. Il Tapiro gli viene anche consegnato in seguito alla sua decisione di rinunciare a partecipare all’Eurovision Song Contest. Ecco cosa ha dichiarato il cantante.

Quattro vittorie al Festival di Sanremo in cinque anni per la manager Marta Donà: prima di Olly, infatti, aveva trionfato con Marco Mengoni, Angelina Mango e, inoltre, ha guidato i Måneskin alla vittoria sia al Festival che all’Eurovision. A tal proposito, il cantante, risponde così alla domanda dell’inviato:

Quando Staffelli gli chiede se abbia rinunciato all’Eurovision perché non avrebbe potuto usare l’autotune, Olly dichiara, anche in questo caso, senza mezzi termini:

“Se fosse stato per questo, l’avrei detto . Non vado perché ho già il mio tour, con tante persone che vogliono sentirmi”.

Nonostante le polemiche che hanno circondato la sua figura, il tour di Olly sta registrando il tutto esaurito in tutte le date, confermando che il cantante ha un ampio e fedele seguito di fan che lo supportano.

Infine, l’inviato aggiunge che sul web alcuni lo hanno accusato di aver copiato il videoclip di Balorda nostalgia da quello di due anni prima di un altro artista, Federico Pecci de ‘I Mal Viventi’.

“Non ne so nulla. Il video non è farina del mio sacco: ho letto il copione e ho accettato perché spaccava”, risponde Olly, mimando con le mani il saluto di Vittorio Brumotti.