Eva Riccobono in lacrime: "La casa a Palermo in fiamme, mia sorella ha fatto di tutto per salvarla"

La modella Eva Riccobono si è sfogata in lacrime via social per la sua casa a Palermo, che purtroppo è stata raggiunta dagli incendi degli ultimi giorni.

Eva Riccobono: la casa a Palermo

Come altri personaggi vip anche Eva Riccobono si è sfogata via social a causa della difficile situazione che ha colpito la Sicilia, sua terra natale, a causa degli incendi. Nelle ultime ore la modella si è sfogata perché la sua casa di Palermo sarebbe stata raggiunta dalle fiamme, e ha dichiarato tra le lacrime: “Mia sorella da sola con il suo compagno e i vicini ha combattuto per salvare la nostra casa”, e ancora: “Non è solo il cambiamento climatico. È l’inettitudine e la ignobiltà umana”. A seguire attraverso i suoi profili social la modella ha condiviso un messaggio della sorella, che ha detto:

“Trovarsi in balia del vento perché solo lui deciderà se le fiamme bruceranno pure la tua casa, provato. La sensazione divenuta consapevolezza che viviamo in una terra totalmente nelle mani di inetti e delinquenti, raggiunta. Mi fa più male la seconda, giuro. Perché la speranza non la vedo più”. Sui social in tanti in queste ore hanno espresso alle due la loro vicinanza e la loro solidarietà a causa di quanto accaduto.