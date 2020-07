Eva Riccobono mamma bis: è nata la piccola Livia, la seconda figlia avuta con Matteo Ceccarini.

Dopo l’arrivo del piccolo Leo, Eva Riccobono è diventata mamma per la seconda volta: la modella e il marito, Matteo Ceccarini, hanno annunciato la nascita della piccola Livia.

Eva Riccobono: la seconda figlia

Con enorme entusiasmo Eva Riccobono e suo marito, Matteo Ceccarini, hanno annunciato la nascita della loro seconda figlia, Livia.

La modella aveva rivelato di essere incinta al sesto mese di gravidanza e lei e il suo compagno hanno preferito tenere le notizie relative alla nascita della piccola Livia il più possibile top secret. Il 30 maggio 2014 la coppia ha avuto il primo figlio, Leo, nato a Londra (dove i due vivono insieme). Matteo Ceccarini era già papà di una figlia nata da una precedente relazione.



Proprio il musicista ha dato per primo l’annuncio dell’arrivo imminente della piccola Livia mostrandosi con la mascherina sul volto in ospedale: “Ci siamo”, aveva scritto. Negli scorsi mesi lui e Eva Riccobono avevano annunciato la gravidanza con un romantico scatto in cui entrambi erano nella vasca da bagna, e lei col pancino in bella mostra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Riccobono (@evariccobono) in data: 29 Apr 2020 alle ore 10:10 PDT



Riguardo alla sua prima gravidanza la modella disse di essere talmente felice da volerlo gridare al mondo intero, e raccontò anche che lei e il marito si divertivano a inventare nomi improbabili da dare al bambino solo per vedere che faccia avrebbero fatto i curiosi: “Nessuno osa dire che si tratta di nomi assurdi, cercano di far finta di niente”, ha dichiarato.