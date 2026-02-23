Evacuazione dall'ambasciata Usa a Beirut: personale non essenziale lascia il Libano

Il dipartimento di Stato ha ordinato la partenza di personale non essenziale e dei loro familiari dall'ambasciata Usa a Beirut, misura precauzionale resa necessaria dall'escalation di tensione nella regione e dalla mobilitazione militare americana

Il governo degli Stati Uniti ha ordinato il rientro del personale non essenziale e dei loro familiari dall’ambasciata di Beirut, una misura presentata come precauzionale davanti all’aumentata tensione nella regione. La missione resterà operativa con un nucleo ridotto di operatori, incaricati di garantire i servizi minimi e l’assistenza ai cittadini americani presenti in Libano.

Perché è stata presa questa decisione

Secondo il Dipartimento di Stato, la scelta nasce da una valutazione aggiornata dei rischi sul territorio: ridurre la presenza consente di proteggere il personale pur mantenendo capacità operative di base. Non si tratta di una chiusura permanente della missione, ma di una temporanea rimodulazione della presenza volto a limitare l’esposizione quando le condizioni di sicurezza peggiorano.

Come si sta svolgendo l’operazione

L’evacuazione ha seguito canali regolari, con partenze tramite voli commerciali dall’aeroporto di Beirut e, dove necessario, trasferimenti terrestri coordinati dalla rappresentanza diplomatica. Le stime sul numero di partenti variano a seconda delle fonti, e l’ambasciata ha confermato che le funzioni essenziali continueranno a essere svolte dal personale rimasto in sede.

Il contesto geopolitico

La decisione si inserisce in un quadro più ampio di frizioni regionali, in particolare tra Stati Uniti e Iran, che hanno portato a un rafforzamento degli assetti militari statunitensi in Medio Oriente. In questo contesto le autorità tengono conto del rischio di ritorsioni o di spillover verso paesi alleati e gruppi affiliati. Tra questi, la leadership e le capacità di Hezbollah vengono attentamente monitorate come possibile fattore di instabilità.

Sicurezza storica e infrastrutture della missione

L’esperienza degli attacchi contro obiettivi americani in Libano negli anni ’80 ha lasciato un’impronta duratura sulle scelte di protezione delle ambasciate. L’attuale sede di Beirut è situata in un campus fortificato nella periferia nord della città, nell’area di Awkar, progettata per mantenere operatività anche in condizioni difficili. Questa struttura consente di continuare a fornire servizi fondamentali anche con personale ridotto.

Aspetti normativi e responsabilità consolare

Le evacuazioni diplomatiche seguono protocolli internazionali pensati per tutelare il personale e rispettare gli obblighi di assistenza consolare. Le rappresentanze devono bilanciare la protezione fisica con la necessità di supportare i cittadini, aggiornando liste di contatto, pianificando percorsi alternativi e coordinandosi con partner logistici per eventuali trasferimenti d’emergenza.

Cosa aspettarsi nelle prossime ore

Il Dipartimento di Stato continuerà a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti sulle condizioni che permetteranno il ritorno del personale non essenziale. Se la tensione si attenuerà, la presenza potrà tornare ai livelli abituali; in caso contrario, non si escludono ulteriori riduzioni. Intanto, le autorità consolari hanno il compito di informare regolarmente i cittadini americani presenti in Libano sulle procedure di assistenza e sulle raccomandazioni per la propria sicurezza. Resta cruciale seguire gli aggiornamenti ufficiali per avere informazioni precise su tempi e modalità del rientro.