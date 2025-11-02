Eventi Imperdibili del 3 Novembre: Cosa Aspettarsi in Italia e nel Mondo

Il 3 novembre si preannuncia come una giornata intensa, caratterizzata da eventi di rilevanza sia nazionali che internazionali. Gli appuntamenti spaziano dalle audizioni parlamentari a eventi culturali di prestigio, rendendo questa data significativa per diverse aree.

Appuntamenti istituzionali in Italia

Il primo ministro Meloni si incontrerà con il presidente del Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, alle 16:30 presso Palazzo Chigi.

Questo incontro rappresenta un’importante opportunità di dialogo tra i due paesi, toccando temi di cooperazione e sviluppo.

Al mattino, le commissioni Bilancio della Camera si riuniranno per discutere la manovra economica, con audizioni programmate alle 9:30 e alle 14:15, in vista dell’esame della legge di bilancio per il 2026. Queste sessioni sono cruciali per delineare le future politiche economiche italiane.

Attività al Senato e altre iniziative

Nel pomeriggio, alle 17:30, la Commissione Bilancio del Senato ospiterà un’audizione con l’Associazione Nazionale Esercenti Cinema. Questo incontro sottolinea l’importanza del settore cinematografico, che sta affrontando sfide significative.

Inoltre, l’Istat pubblicherà i dati sulla produzione manifatturiera delle PMI per ottobre alle 9:15, fornendo indicazioni sui trend economici del paese. Questi dati sono fondamentali per comprendere la salute del settore industriale italiano e le sue prospettive future.

Eventi culturali e celebrazioni

Un altro evento di grande interesse avrà luogo a Torino, dove alle 10:00 si celebreranno gli 80 anni di Confcommercio Imprese per l’Italia, con il tema “Ricordare il futuro”. Saranno presenti importanti figure politiche, tra cui il ministro della Pubblica Amministrazione, Zangrillo, e il vicepresidente del Senato, Rossomando. Questa celebrazione mira a riflettere sull’evoluzione del commercio e delle imprese in Italia.

Nel contesto culturale, Venezia ospiterà il Festival letterario Venice Noir, con una conferenza stampa di presentazione alle 11:00 presso l’Hotel Monaco & Grand Canal. Questo festival rappresenta un’importante vetrina per autori e opere di genere noir, contribuendo alla promozione della letteratura contemporanea.

Eventi internazionali e manifestazioni

All’estero, Berlino vedrà la manifestazione “Toxic Trade Tour”, organizzata da attivisti di Attac, contro l’accordo UE-Mercosur, che ha suscitato preoccupazioni per l’esportazione di pesticidi. Questo evento evidenzia le tensioni tra commercio internazionale e sostenibilità ambientale.

In Danimarca, a Fredericia, sarà inaugurato uno dei più grandi impianti di idrogeno verde d’Europa, un passo significativo verso la transizione energetica sostenibile. Quest’iniziativa rappresenta un esempio di come l’innovazione tecnologica possa contribuire a un futuro più verde.

Visite diplomatiche e incontri globali

A livello globale, il Segretario alla Difesa statunitense Hegseth sarà in visita in Corea del Sud, mentre il primo ministro russo Mishustin si recherà in Cina per colloqui con il presidente Xi. Questi incontri geopolitici possono influenzare le relazioni internazionali e i mercati globali.

