Ex parroco condannato per abusi sessuali su un minorenne dopo che aveva adescato quel 16enne ad un campo estivo e lo aveva condotto a vivere con lui

Arriva dalla provincia di Roma la vicenda dell’ex parroco di Palestrina condannato per abusi sessuali su un minorenne. Secondo l’accusa sfociata in sentenza lo avrebbe trascinato in un mondo di droga e prostituzione, il tutto dopo aver carpito la fiducia della sua famiglia ed averlo adescato ad un campo estivo.

Ex parroco condannato per abusi sessuali

Il capo di imputazione recitava che l’uomo avrebbe avuto un rapporto sessuale con un minorenne “abusando dei poteri connessi alla sua posizione di sacerdote e di guida spirituale“. La vittima all’epoca del fatti aveva solo 16 anni e via via che la sua sudditanza nei confronti del sacerdote cresceva, aveva pian piano accantonato famiglia e amici. Gli atti spiegano che nel 2018 i poliziotti del commissariato Casilino fermarono il parroco, che all’epoca viveva con la vittima, per un controllo e gli trovarono addosso un ovulo di cocaina.

La comunità e la forza di parlare

Dopo l’intervento del vescovo parroco e ragazzo furono spediti in comunità e lì il giovane aveva trovato il coraggio di aprirsi e gettare i presupposti per l’indagine poi sfociata in processo e condanna per il religioso. Il ragazzo, ormai 20enne, aveva anche ripreso a parlare con la sua famiglia che aveva sporto denuncia al Nucleo mobile della Guardia di Finanza di Frascati. Da lì poi, le indagini, il rinvio a giudizio, il processo e la condanna in primo grado.