Ezio Greggio, volto storico della televisione italiana e amatissimo conduttore di Striscia la Notizia, fa parlare di sé non solo per la sua carriera ma anche per la sua vita privata. Al centro dell’attenzione c’è la sua fidanzata, Nataly Ospina, una presenza che ha suscitato curiosità e interesse nel pubblico. Ma chi è davvero la giovane donna al suo fianco?

Ezio Greggio esce allo scoperto: una nuova storia d’amore con Nataly Ospina

Dopo quasi due anni vissuti all’insegna della discrezione, Ezio Greggio ha deciso di condividere con il pubblico un nuovo capitolo della sua vita sentimentale. Il conduttore di Striscia la Notizia, 71 anni, ha ufficializzato la sua relazione con un post su Instagram che lo ritrae al tramonto, abbracciato a una donna sorridente.

Tre parole in spagnolo, “Me gustas tu”, bastano a raccontare la ritrovata felicità accanto a Nataly Ospina, influencer colombiana di 36 anni. Un gesto spontaneo che ha segnato, per molti fan, la chiusura definitiva con il passato e l’inizio di una nuova fase affettiva dopo la lunga relazione con Romina Pierdomenico. Proprio quest’ultima, ex volto di Uomini e Donne, aveva raccontato la fine della loro storia a La Volta Buona, spiegando come il desiderio di maternità e un cambio di priorità avessero allontanato i due dopo cinque anni insieme.

Nataly Ospina: chi è la nuova compagna del conduttore

Classe 1988, originaria della Colombia, Nataly Ospina è una food blogger e content creator con oltre un milione di follower su Instagram. Conosciuta per la sua passione per la cucina e i viaggi, si è costruita negli anni una solida reputazione nel mondo digitale, diventando un volto molto amato dalla sua community internazionale.

È stata lei a rompere il ghiaccio sui social, coinvolgendo Greggio in un video culinario divertente che ha acceso i primi sospetti sulla loro intesa. Da allora, i due sono stati visti insieme in più occasioni: alle Maldive, sul red carpet del Monte-Carlo Film Festival, e più di recente durante il matrimonio del figlio di Greggio, Gabriele, in Costiera Amalfitana.

Nonostante i 35 anni di differenza, la coppia appare affiatata e serena. Greggio, che oggi vive a Monte Carlo, ha ritrovato il sorriso e ha scelto di mostrarsi con naturalezza, senza annunci formali ma con il tono romantico e scherzoso che da sempre lo contraddistingue.