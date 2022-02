Ezio Greggio, la battuta su Achille Lauro fa infuriare i fan: la polemica investe il conduttore di Striscia la Notizia.

Una polemica degna di nota ha investito Ezio Greggio. Quest’ultimo, nel corso di un servizio a Striscia la Notizia, si è lasciato andare ad una battuta poco felice nei confronti di Achille Lauro. I fan del cantante, neanche a dirlo, si sono infuriati.

Ezio Greggio: la battuta su Achille Lauro

Achille Lauro, come sappiamo da qualche giorno, sarà all’Eurovision Song Contest 2022 come rappresentante della Repubblica di San Marino. Il cantante ha vinto la competizione Una voce per San Marino, battendo colleghi come Ivana Spagna e Valerio Scanu. Il suo trionfo, ovviamente, ha reso i fan felicissimi. Non tutti, però, hanno gioito davanti alla vittoria di Lauro. Ezio Greggio, nel corso di un servizio di Striscia la Notizia, si è lasciato andare ad una battuta poco felice nei confronti dell’artista.

Il conduttore ha esclamato:

“Altro che San Marino, Achille Lauro sarebbe più adatto a San Patrignano“.

La battuta fa infuriare i fan

Siamo nel 2022, eppure l’abito fa ancora il monaco. Achille Lauro, per il suo modo di vestire e i tatuaggi, è finito nel mirino di Ezio Greggio.

Il conduttore, senza troppi giri di parole, ha accostato il cantante alla Comunità di San Patrignano. Quet’ultima, per quanti non lo sapessero, è una comunità di recupero per persone tossicodipendenti. Una battuta poco felice, irrispettosa nei confronti di Achille, ma anche nei riguardi di tutte quelle persone che, per i motivi più disparati, sono finiti nel tunnel della droga. Ammettere di avere un problema, quindi chiedere di entrare a San Patrignano o in qualsiasi altra comunità, è un passo che non tutti sono in grado di fare.

Greggio, con questo scivolone, non poteva fare altro che finire nella polemica.

La polemica investe Ezio Greggio

Dopo la battuta, i fan di Achille Lauro si sono scagliati contro Ezio Greggio. Senza ombra di dubbio, Striscia la Notizia è un programma satirico e il politicamente corretto non è ben accetto, ma c’è un limite a tutto. Al momento, il cantante non è intervenuto nella polemica e, molto probabilmente, non lo farà. D’altronde, ha sempre dimostrato di essere superiore a gaffe di basso livello.