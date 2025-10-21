La cantante e vincitrice di "Amici 23" ha risposto a coloro che l'hanno criticata per il suo aspetto fisico.

La cantante e vincitrice di Amici 23, Sarah Toscano, ha risposto a coloro che l’hanno criticata per via del suo aspetto fisico. Ecco cosa ha detto sul bodyshaming.

Sarah Toscano sul bodyshaming: “Non ho mai avuto un bel rapporto con la mia estetica”

La cantante e vincitrice di Amici 23, Sarah Toscano, già la scorsa estate su era espressa sul bodyshaming, in seguito alle critiche che aveva ricevuto riguardo al suo aspetto fisico.

La giovane cantante, durante un concerto, è tornata sull’argomento, parlando anche di quello che è il suo rapporto con l’estetica: “non ho mai avuto un bel rapporto con la mia estetica. Lo dico perché sono in famiglia. Non ne parlo mai, e anche oggi sto provando ad accettarlo. Ogni giorno ci lavoro, come penso che ci lavoriate anche voi.”

Sarah Toscano replica così al bodyshaming: “Bisogna stare attenti con chi parliamo”

Sempre dal palco del suo concerto, Sarah Toscano ha replicato così a coloro che hanno fatto duri commenti sul suo aspetto fisico: “diciamo che quando si parla di lavoro, dell’arte, della parte artistica non fa male, quando si parla dell’atto umano, della persona, dell’estetica, lì fa male perché non posso farci niente. Sono così, no? Bisogna sempre stare attenti con chi stiamo parlando, perché non sappiamo chi abbiamo davanti e non conosciamo ciò che ha nel cuore.”