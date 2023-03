Fa pipì a bordo campo, espulso calciatore in Prima categoria

Un calciatore di Prima categoria è stato espulso dall’arbitro, ma non a causa di un fallo di gioco o per comportamento antisportivo. Il ragazzo, infatti, è stato pizzicato dal direttore di gara mentre faceva pipì in campo.

Calciatore fa pipiì in campo: l’arbitro lo espelle

La curiosa espulsione è stata comminata ad un calciatore della Plavis, squadra bellunese di Prima categoria. Santo Di Noto si stava scaldando a bordo campo pronto a subentrare per aiutare i suoi compagni in partita quando, non riuscendo più a trattenersi, ha deciso di fare pipì sul campo. In un primo momento, nessuno si era accorto di quanto stava accadendo, ecco perché sugli spalti e tra i compagni c’era molta confusione una volta che l’arbitro ha tirato fuori il cartellino rosso. Il direttore di gara, infatti, era stato l’unico a vedere quanto era successo e non ha potuto fare altro se non sanzionare il calciatore della Plavis.

Calciatore fa pipì in campo e viene espulso: il precedente in Serie A

In pochi, forse, si ricorderanno che una scena simile era già capitata anche in Serie A qualche anno fa. Protagonista della vicenda, in quel caso, non un calciatore qualunque, ma il fortissimo ex attaccante del Milan, Filippo Inzaghi. Il rossonero si stava scaldando a bordo campo nello stadio del Palermo (stagione 2007-2008), quando si è accovacciato fingendo di fare stretching, mentre faceva pipì. L’arbitro del match, quella volta, non si accorse di nulla, ma le telecamere indugiarono un momento di troppo su Inzaghi che per la vicenda si prese anche un Tapiro d’Oro dall’inviato di ‘Striscia la Notizia‘ Valerio Staffelli.