Fabbricava Green pass falsi per entrare a Sanremo: denunciato

Green pass falsi per entrare al Festival di Sanremo, l'indagine messa in atto dalla polizia ha portato alla denuncia di un uomo.

La cronaca del Festival di Sanremo 2022 risente inevitabilmente della pandemia ancora in corso e, purtroppo, anche nel caso della kermesse canora non sono mancati coloro che hanno cercato di agirare le regole previste dallo Stato. Nello specifico la polizia ha scoperto una serie di falsi Green pass fabbricati ad hoc da un uomo per poter accedere nelle aree del Festival.

Green pass falsi per Sanremo

L’indagine delle forze dell’ordine erano scattate dopo che nella giornata di ieri, 3 febbraio, un agente addetto al controllo all’ingresso del teatro Ariston aveva riscontrato che una persona mostrava un certificato verde falso.

Green pass falsi per entrare a Sanremo

Stando a quanto emerso sul pass contraffatto, su di esso erano presenti le generelità del titolare e una sua foto, oltre che il logo del Festival di Sanremo e il Qr Code.

Colto il flagranza, l’uomo avrebbe dichiarato di essere arrivato nella città ligure insieme ad un suo conoscente e che sarebbe stato proprio quest’ultimo a fornirli il finto lasciapassare.

Sanremo, scoperto giro di Green pass falsi

La polizia ha dunque provvedduto ad identificare il fabbricatore di finti Green pass che è stato rintracciato in un hotel della città.

L’uomo avrebbe dichiarato di aver stampato i pass poco prima di raggiungere Sanremo, specificando però di non averli utlizzati. È stato denunciato.