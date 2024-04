A morire è stato un caro amico di Alba, Fabio Trentin, deceduto a 65 anni: l’uomo era noto per essere stato un giocatore di rugby, anche nella nazionale italiana, e un noto architetto.

«Caro Fabio Trentin, mi è arrivata l’orribile notizia che te ne sei andato. La nostra amicizia era divertente come te, tra Padova, Milano e le montagne di Cortina che hai voluto portarti dentro gli occhi per sempre l’amore per i tuoi figli. Era qualche anno che non ci sentivamo, come capita ci si perde per la vita che cambia .

Poi sono riaffiorati 20 anni di ricordi , di amicizia , di confidenze, di vita vissuta e ti vedo sorridere, ridere, come sempre allegro, guascone, ma poi inaspettatamente profondo e serio, amico, generoso, divertente, presente, pronto a prendere e prendersi in giro».