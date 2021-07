Fabrizio Corona: il post a Belen e Antonino dopo la nascita di Luna Marì

Fabrizio Corona ha voluto mandare un personale messaggio a Belen Rodriguez dopo la nascita della secondogenita avuta da Antonino Spinalbese

Fra gli innumerevoli messaggi di auguri per la nascita di Luna Marì, Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese ne hanno ricevuto uno davvero particolare. Si tratta niente meno che di quello di Fabrizio Corona, ex compagno della showgirl argentina, che ha voluto così manifestare la propria gioia per la nuova arrivata e i suoi genitori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Corona si complimenta con Belen

Nel dettaglio, Fabrizio Corona ha condiviso nelle sue IG Stories una delle prime immagini pubbliche della piccola, con un semplice ma preciso messaggio di congratulazioni.

“Auguri Gorda, benvenuta Luna”, sono dunque state le parole dell’ex re dei paparazzi, dove “gorda” rappresenta l’affettuoso appellativo in lingua spagnola con cui chiama Belen. Nel post ha poi taggato sia la popolare madre che il padre della neonata, venuta al mondo nella notte tra l’11 e il 12 luglio 2021.

Poche ore dopo la nascita, sui social erano già apparse le prime foto e i primi video di Luna Marì, nata con parto naturale per 2,9 kg di peso. “Siamo di una felicità indescrivibile”, ha scritto Belen nel post dove lei e la piccola si trovano ancora in ospedale.

Ricordiamo che la conduttrice e soubrette è già mamma di Santiago, nato dal precedente matrimonio con Stefano De Martino. La 36enne ha deciso di chiamare la sua secondogenita Luna in riferimento alla dea della luce e della brillantezza.

Marì è invece è una variante del nostro Maria, peraltro primo nome della stessa Belen.