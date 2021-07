Belen Rodriguez è mamma per la seconda volta: la reazione di Stefano De Martino

Belen Rodriguez è diventata mamma per la seconda volta. Tutto quello che c'è da sapere.

Il 12 luglio 2021 Belen Rodriguez ha dato alla luce la sua seconda bambina, Luna Marì Spinalbese. In tanti tra i suoi fan si sono chiesti se il suo ex marito, Stefano De Martino, le avesse fatto gli auguri per la lieta notizia.

Belen Rodriguez e la seconda figlia: la reazione di Stefano De Martino

Come per la loro rottura Belen e Stefano De Martino hanno sempre mantenuto il massimo riserbo sulla loro vita privata, e non si sa se la bella argentina abbia ricevuto un messaggio dall’ex marito per la nascita della sua seconda figlia Luna Marì (nata dall’amore per Antonino Spinalbese). Entrambi hanno preferito mantenere privati certi aspetti della loro vita familiare e hanno sempre manifestato l’intenzione di mantenere buoni rapporti per il bene del loro bambino, Santiago, a cui entrambi sono molto legati.

Belen Rodriguez: la nascita di Luna Marì

Belen Rodriguez ha annunciato personalmente tramite social di aver dato alla luce la sua seconda bambina, Luna Marì, nata dall’amore per Antonino Spinalbese. La showgirl ha mostrato la bambina con alcuni brevi video via social e ha ringraziato fan, amici e colleghi per i numerosi messaggi d’auguri ricevuti in queste ore: “Luna marì 12/07/2021 2,9 kg nata alle 12.47 am parto naturale.

Grazie a tutti per gli auguri! Siamo di una Felicita indescrivibile”, ha scritto entusiasta la showgirl tramite social. Il suo fidanzato, Antonino Spinalbese, le ha fatto eco scrivendo una tenera dedica per la sua prima figlia: “Ti conquisterò ogni singolo attimo, perché hai…il profumo di felicità…”, ha scritto via social.

Belen Rodriguez: la reazione di Santiago

In tanti sono impazienti di sapere come Santiago De Martino vivrà l’arrivo della nuova sorellina in casa Rodriguez.

Belen ha confessato che proprio lui le avrebbe chiesto un giorno un fratello o una sorella e aveva anche detto che Santiago avesse scelto il nome da dare alla sorellina. Il piccolo – che oggi ha 8 anni – ha instaurato uno splendido rapporto anche con il nuovo compagno di sua madre, Antonino Spinalbese. “Pensavo fosse geloso, quindi ho pazientato un po’ per raccontarglielo, però poi è stato felicissimo”. E ancora: è stato Santiago a scegliere il nome Luna per la sorellina, mentre Marie lo ha aggiunto Belen “perché volevo un nome fiabesco”.