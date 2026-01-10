Fabrizio Corona ha lanciato la nuova serie su Netflix in cui parla della sua ascesa al personaggio che lo ha reso celebre con il soprannome di “Re dei Paparazzi” e oltre alla sua figura vi è uno sguardo unico anche sulle numerose storie d’amore intraprese nella sua vita. Una delle più recenti è quella con Silvia Provvedi.

Fabrizio Corona e il ricordo di Nina Moric

Fabrizio tra le numerose amanti che ha avuto può annoverare Nina Moric nel suo periodo d’oro quando era molto probabilmente la donna più bella del mondo.

All’interno della serie ne traccia un bilancio facendole numerosi complimenti e spiegando, come riporta Biccy.it che lei era la musa di Versace e aveva fatto la protagonista nel video musicale di Ricky Martin – “fai fatica a capire se ami la donna o il personaggio, quando stai con una così voli” ha dichiarato.

Parole pesanti su Silvia Provvedi

Non ha riservato il medesimo trattamento a Silvia Provvedi, cantante delle “Donatella” che è stata con Corona dal 2015 al 2018 nel periodo del carcere per l’ex paparazzo.

“Io mi vergognavo di lei, però siccome mi piaceva ho cominciato a plasmarla” spazio a look diverso, interventi estetici, l’ha trattata al pari di una Barbie in carne ed ossa.

Anche nell’intervista rilasciata a Verissimo nel 2018 non aveva speso belle parole – “se ci guardi insieme siamo quasi ridicoli si vede che non stiamo bene insieme. Non la considero una delle mie fidanzate. Lei non è un amore”.

Poco dopo si era scusato in diretta, partecipando all’edizione del GF VIP, tuttavia non ha cambiato il suo giudizio su di lei con il passare degli anni.