Quando si parla di icone della moda, Donatella Versace è senza dubbio una delle figure più iconiche e riconoscibili al mondo. Negli anni, il suo stile e il suo look hanno catturato l’attenzione di fan e media, ma la sua ultima trasformazione ha davvero sorpreso tutti. Il confronto tra il “prima” e il “dopo” mostra un cambiamento sorprendente che ha lasciato il web senza parole, dimostrando ancora una volta come la stilista sappia reinventarsi e stupire, a qualsiasi età.

Donatella Versace a 70 anni: un look che stupisce il web

Donatella Versace ha compiuto 70 anni e ha catturato l’attenzione dei fan con uno scatto diventato virale sui social. La stilista italiana, simbolo indiscusso di glamour, è apparsa con un aspetto sorprendentemente naturale: lineamenti più delicati, volto luminoso e un fisico invidiabile avvolto in un abito bianco scintillante.

Nel corso degli anni non sono mancati i commenti sui suoi interventi estetici, ma Donatella ha sempre confermato solo qualche trattamento di Botox. Questo cambiamento ha suscitato opinioni contrastanti tra i fan, divisi tra ammirazione e nostalgia per il suo look iconico di un tempo.

Mai stata così giovane, il prima e dopo di Donatella Versace lascia i fan a bocca aperta

Secondo gli esperti intervistati dal Daily Mail, tra cui Anastasia Koles di ALTA Medispa, i cambiamenti potrebbero derivare dalla rimozione di filler precedenti, sia a base di silicone che di acido ialuronico, insieme a trattamenti di lifting non invasivi e microneedling RF per rassodare la pelle. La dottoressa Deborah Maniglia, medico estetico di Laser Clinic a Milano, spiega che procedure mirate come la ialuronidasi possono addolcire i lineamenti, restituendo naturalezza e freschezza al volto.

Il 2025 è stato un anno di importanti svolte per la stilista, che ha lasciato il ruolo di direttore creativo di Versace, celebrando comunque la moda con una campagna che ha visto protagoniste icone come Claudia Schiffer, Kate Moss e Amber Valletta.

Tra la luce dorata di Venezia e i ritmi più rilassati dell’estate, Donatella ha dimostrato che a 70 anni la bellezza può essere raffinata, spontanea e sorprendente, incarnando al meglio l’idea di glamour senza tempo.