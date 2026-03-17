Fabrizio Corona è finito nuovamente a processo stavolta i capi di imputazione sono totalmente inediti e non riguardano il caso Signorini per cui sta svolgendo un altro processo bensì coinvolgerebbero direttamente il calciatore e capitano della Roma Lorenzo Pellegrini, scopriamo cosa è successo e quale sarebbe il ruolo di Fabrizio Corona.

Oltre a Corona anche una 25enne al centro del processo

Il processo nella quale è stato convocato anche Fabrizio Corona sarebbe stato formulato dall’avvocato difensore di Lorenzo Pellegrini e riguarderebbe anche una giovane di 25 anni che in un’intervista avrebbe accusato il calciatore di stalking.

La giovane avrebbe infatti tenuto un’intervista al sito Dillingernews.it nella quale ha accusato pubblicamente Pellegrini di stalking. Per questo motivo su di lei pendono le accuse di calunnia e minaccie.

Il risarcimento previsto è di 100.000 euro che il giocatore, d’accordo con i suoi avvocati, qualora venissero confermati devolverebbe in beneficienza.

Fabrizio Corona e l’accusa di diffamazione

La figura di Fabrizio Corona si troverebbe all’interno del processo con l’accusa di diffamazione ai danni dello stesso Pellegrini. Difatti Corona avrebbe diffamato il calciatore della Roma.

Il processo si terrà, come riporta Open.online il prossimo primo dicembre davanti al tribunale monocratico. Per l’avvocato del calciatore la decisione è doverosa e ha concluso manifestando soddisfazione: “Siamo soddisfatti di questo passaggio procedurale“.