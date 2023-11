Dopo l’uscita del docu-film Unica di Ilary Blasi, Fabrizio Corona è tornato a lanciare frecciatine alla sua “caciottara” del cuore. Nelle ultime ore, ha addirittura tirato in ballo un vibratore.

Fabrizio Corona provoca Ilary Blasi con un vibratore

Nel docu-film Unica, Ilary Blasi ha confessato che la crisi matrimoniale con Francesco Totti è iniziata perché lui ha scoperto che si era accordata “solo per un caffè” con un ragazzo misterioso. Fabrizio Corona non è d’accordo con lei e, oltre ad aver fatto il nome del tizio in questione, ha provocato la “caciottara” del suo cuore con un vibratore.

“Ca**o Ilary, hai bevuto soltanto un caffè? Ma dai“: con questa domanda esordisce Fabrizio nel video diffuso sui social. Corona ha in mano un vibratore a forma di martello e il significato che vuole dare alle sue parole è chiaro. Ad esserlo è anche la sponsorizzazione del sex toys: come al solito, l’ex re dei paparazzi ha unito l’utile al dilettevole.

Fabrizio Corona: il suo pensiero su Ilary Blasi

Tralasciando la sponsorizzazione del vibratore, il pensiero di Corona su Ilary è chiaro: lei ha tradito Totti. Così come fatto da Francesco, anche lei ha avuto le sue storielle extraconiugali. Quindi, perché nascondersi dietro “un caffè”?