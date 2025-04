Fabrizio Corona torna al centro della scena pubblica dopo aver monopolizzato il mondo del gossip negli scorsi mesi con l’affaire Ferragnez e Curva Sud dove ha svelato quello che è accaduto a Fedez, sia in veste di marito che di tifoso del Milan. Ora con la nuova puntata di “Falsissimo” Corona si concentra sulla situazione che ha coinvolto Ilary Blasi e Francesco Totti.

Fabrizio Corona, incontro intenso con Asia Argento

Fabrizio Corona è stato ospite di una puntata passata del GF VIP, per partecipare all’evento ha sancito delle richieste a Ilary Blasi, conduttrice del programma, i due non dovevano parlare di entrambi in diretta.

Nel frattempo Corona sta preparando un nuovo programma ed ha scelto la prima ospite, Asia Argento come volto della questione MeToo, quindi è andato a casa dell’attrice.

Dopo aver bevuto vino e fumato cannabis i due si sono concessi una serata bollente, il problema è che quella serata era quella dell’ospitata al Grande Fratello. Fabrizio ricorda cosa accadde a “Falsissimo” e noi lo riportiamo dal sito Biccy.it – “Prendo il telefono, avevo 180.000 chiamate da Mediaset il GF Vip era iniziato. Faccio la mia particina e dopodiché Ilary mi insulta”.

Non solo Ilary ma anche Totti ha chiamato Corona

Dopo gli insulti da parte di Ilary, perché all’interno della puntata Fabrizio Corona ha parlato di Totti, lo stesso fuoriclasse del calcio ha chiamato Corona.

“mi telefona Francesco Totti e mi dice ‘mi dispiace per quello che è successo ci ha usati’. Totti dopo una serie di storie di Ilary con altri uomini usa l’arma del perdono, pensando possa funzionare, ad una condizione però: che Ilary smetta di lavorare e di usare i Social, naturalmente Ilary essendo già indipendente si rifiuta, ed ecco i motivi che hanno portato alla grande crisi tra i due VIP.