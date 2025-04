Supertestimone del processo per la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, Cristiano Iovino ha raccontato la sua verità, asserendo che tra lui e la conduttrice non ci sarebbe stato solamente un caffè.

Cristiano Iovino: supertestimone del processo per la separazione Totti-Blasi

Ieri, martedì 1 di aprile, il noto personal trainer Cristiano Iovino ha testimoniato riguardo al processo per la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Come tutti ricorderete, Iovino è il famoso “ragazzo del caffè”, definito così da Ilary Blasi, la quale aveva detto che si era trattato appunto solamente di un innocente caffè preso a Milano. Ecco però che il personal trainer ha smentito la dichiarazione della conduttrice tv, rivelando dettagli piccanti che rischiano di mettere nei guai Ilary. Ma ecco cosa ha detto Iovino.

Iovino e Blasi, altro che caffè: la verità sugli incontri segreti

Cristiano Iovino ha smentito la versione di Ilary Blasi, asserendo che tra loro non c’è stato solamente “un caffè”, ma una vera relazione, quando lei era sposata con Francesco Totti e prima che l’ex calciatore iniziasse la storia con Noemi Bocchi. Ma ecco, come riporta il Correre della Sera, cosa ha detto il personal trainer: “tra me e Ilary Blasi c’è stata una vera e intensa relazione, intima e sentimentale.“ I loro incontri segreti avvenivano in un lussuoso hotel di Milano, prenotando in stanze diverse. Queste dichiarazioni potrebbero portare a una svolta nella causa tra i due ex coniugi, nella quel ci sono in ballo affidamento dei figli, proprietà e assegno di mantenimento. Il tutto sta a capire chi ha tradito per primo.