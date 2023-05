Faenza, distilleria va in fiamme: vigili del fuoco in azione

Quella densa colonna di fumo ha allertato i soccorritori dell’aera di Faenza, dove una distilleria va in fiamme e dove i vigili del fuoco sono dovuti entrare in azione in forze. Secondo quanto riportato da Ravenna Today i team del 115 sono accorsi per domare le fiamme nello stabilimento Caviro.

Faenza, distilleria va a fuoco

E sempre secondo i media si è trattato di fiamme altissime e violente, anche a voler considerare il tipo di comburente che è entrato in gioco, di altissimo potere infiammabile. Il rogo in questione infatti è stato di grandi dimensioni, tanto da richiedere l’intervento di più unità dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti territoriali. Quel vasto rogo è scoppiato nelle ore del mattino di oggi, lunedì 8 maggio, nella distilleria Caviro di Faenza. Sono subito entrate in azione le squadre dei Vigili del Fuoco per domare il vasto incendio.

Forti esplosioni e fiamme altissime

I media ed i testimoni hanno avvertito forti esplosioni, forse dovute al deflagrare dei silos alcolici e alte colonne di fumo sono state segnalate nella zona. Tutto questo mentre gli operatori del 115 e le forze dell’ordine sono tuttora sul posto al lavoro per evacuare i lavoratori delle aziende vicine e intervenire. Al momento non si segnalano feriti ma sono attesti aggiornamenti, si spera sempre all’insegna delle buone notizie per l’incolumità delle persone.