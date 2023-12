Faenza, scontro tra un Frecciarossa e un regionale: 17 feriti

Un treno Frecciarossa e un regionale si sono scontrati mentre stavano percorrendo la linea Bologna-Rimini. L’impatto è avvenuto nella serata di domenica 10 dicembre all’altezza di Faenza, in provincia di Ravenna. Il bilancio è di 17 feriti, nessuno dei quali sarebbe fortunatamente in gravi condizioni.

Faenza, scontro tra un Frecciarossa e un regionale: cosa è successo

Stando a quanto si apprende i mezzi stavano proseguendo a velocità bassa. Sul Frecciarossa, partito da Lecce e diretto a Venezia Santalucia, stavano viaggiando a bordo circa 400 persone. Il secondo mezzo era partito da Pesaro e sarebbe dovuto arrivare a Bologna Centrale alle 20.34. Il sindaco di Faenza, Massimo Isola, attraverso un comunicato pubblicato su Facebook, ha aggiornato sulla situazione: “Due treni, un alta velocità e un regionale, si sono scontrati a 8km dalla stazione ferroviaria di Faenza, lungo la linea Bologna-Rimini. Per adesso sono 17 i feriti, non gravi. Stiamo lavorando a stretto contatto con la Regione Emilia-Romagna e con le forze di Protezione Civile. Un ringraziamento ai Vigili del Fuoco e ai soccorsi, prontamente intervenuti. Seguiranno aggiornamenti”.

Trenitalia: “La circolazione rimane sospesa”

Alle ore 21.50, Trenitalia ha fornito un aggiornamento spiegando che la circolazione nel il tratto che comprende Forlì e Cesena la circolazione rimarrà sospesa aggiungendo inoltre che “le cause sono in corso di accertamento. I passeggeri sono stati accuditi e si sta lavorando per la loro riprotezione. Prosegue l’intervento dei tecnici, delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco”. Per quanto riguarda i mezzi coinvolti “Il treno FR 8828 Lecce (12:57) – Venezia Santa Lucia (22:09): è fermo dalle ore 19:38 nei pressi di Forlì”, mentre “il treno R 1742 Pesaro (18:15) – Bologna Centrale (20:34) è fermo dalle ore 20:42 […]”. Al fine di consentire ai passeggeri di arrivare a destinazione è stato messo a disposizione un altro treno che proseguirà il viaggio fino a Bologna Centrale. Qui i viaggiatori troveranno il personale di assistenza clienti Trenitalia.