Incidente ferroviario alla stazione di Messina: motrice urta un treno fermo causando 19 contusi e feriti. L’episodio ha anche provocato un ritardo della partenza del convoglio pari a circa tre ore.

Incidente ferroviario alla stazione di Messina, motrice urta un treno

Il sinistro che si è verificato alla stazione ferroviaria di Messina ha coinvolto una motrice in manovra e un convoglio fermo in attesa di essere imbarcato su un traghetto che doveva raggiungere la Calabria. A seguito dello scontro, 19 passeggeri sono rimasti feriti. L’episodio, che poteva finire in tragedia, si è consumato nella notte tra sabato 25 e domenica 26 novembre e ha interessato un treno Intercity notte 1960 diretto a Roma.

Il mezzo, che originariamente doveva partire da Siracusa alle 21:45 di sabato 25 novembre, era stato cancellato in tutti il tratto siciliano e la partenza era stata spostata a mezzanotte e mezza a Messina Centrale. In fase di imbarco, tuttavia, ci sono stati dei problemi.

19 feriti lievi o contusi

Stando a quanto riferito dai circa cento passeggeri a bordo del convoglio che sono rimasti coinvolti nell’incidente, è stato udito un forte boato che ha fatto sobbalzare le cabine. Alcune persone sono state scaraventate a terra a causa dell’impatto.

Diciannove persone sono rimaste contuse o ferite in modo lieve a causa dell’incidente. Due di queste sono state trasportate in ospedale per ricevere le cure necessarie, secondo quanto riportato da Messina Today. Dopo essere stati medicati, i passeggeri hanno proseguito regolarmente il viaggio.

L’incidente è stato commentato da Rfi che ha riferito che lo scontro si è verificato a causa di un “aggancio brusco” da parte del locomotore all’Intercity in fase di manovra prima dell’imbarco sul traghetto. Il sinistro ha reso necessario l’intervento sul posto di alcune squadre del 118 e degli uomini della Polfer che hanno effettuato gli accertamenti di routine.

Il treno, infine, è partito con un ritardo di tre ore sull’orario programmato, dopo aver ricevuto il via libera da parte delle autorità competenti. La partenza da Messina Centrale, infatti, è avvenuto alle 03:45. Il convoglio, infine, è arrivato a Roma Termini con 180 minuti di ritardo, alle 11:50 di domenica 26 novembre.