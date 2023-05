Fallimenti Usa, JP Morgan salva First Republic Bank

Quello che si è chiuso ieri è stato un quadrimestre nero per la finanza e l’economia immateriale mondiale, quadrimestre che si è aperto con alcune delle più grandi crisi bancarie degli ultimi lustri ed in tema di fallimenti di istituti di credito che hanno avuto origine negli Usa arriva in queste ore la notizia che JP Morgan salva First Republic Bank.

Attenzione però, prima serviva che qualcuno “salvasse” JP Morgan e dato che negli States a differenza dell’Ue è consentito c’è stata una pre-manovra. Quale? Quella con cui la la Federal Deposit Insurance Corporation (Fdic) ha preso possesso della First Republic Bank. Questo per poi concludere un accordo per la vendita della maggior parte degli asset della banca a JPMorgan Chase & Co. Ed è stato proprio un comunicato dell’Authority di regolamentazione Usa a dare menzione dell’operazione: JPMorgan assumerà “tutti i 103,9 miliardi di dollari di depositi di First Republic e acquisterà la maggior parte dei suoi 229,1 miliardi di dollari di attività”.

Cosa ha scritto il Wsj dell’operazione

Il Wall Street Journal spiega che “si tratta del secondo più grande fallimento bancario nella storia statunitense”. Storia tormentata Usa che negli ultimi due mesi ha visto “i tre più grandi crac di istituti bancari, tra cui Silicon Valley Bank e Signature Bank”.