Il giovane era stato preso di mira per il suo look: una quindicina di giovani, stranieri, si sono accaniti contro i pesaresi.

Un semplice ciuffo colorato e lo smalto sulle unghie: sono state queste le cause scatenanti che sabato sera, 8 maggio 2021, hanno portato ad un’aggressione violenta a Fano, in provincia di Pesaro e Urbino: un branco di circa 15 ragazzi stranieri ha pestato a sangue due ragazzi pesaresi.

Quest’ultimi, un 17enne e un 18enne, erano arrivati in bus a Fano per passare una serata con gli amici. Tuttavia, quando sono giunti alla rocca Malatestiana, è scoppiata l’aggressione.

É il maggiorenne di Pesaro, studente del quarto anno del Mengaroni, che è stato preso di mira per primo dal branco ed è lui a raccontare la vicenda:

“Sono rimasto come paralizzato dalla paura senza riuscire nemmeno a chiamare aiuto e a telefonare alla polizia. Il mio amico a terra perdeva sangue, ma delle cinquanta persone intorno che vedevano tutto, nessuno è venuto ad aiutarci . Solo uno, che non conosciamo, ha chiamato i soccorsi. Il branco dei picchiatori, cinque quelli più violenti, è fuggito subito ma prima ci ha rubato il marsupio con le chiavi di casa e i cellulari. Io, a parte il livido al collo provocato quando mi hanno strappato la collana, non ho ricevuto pugni. Invece al mio amico hanno fratturato il naso e un braccio.

Ho le unghie con lo smalto nero. Mi piace averle, vederle, portarle. Ce le ho da quattro anni e ho subìto ogni tipo di offesa per questo, tipo ‘froc…’ o altro, ma non mi ha mai importato nulla visto che sono eterosessuale. Ho anche un ciuffo di capelli tinto di bianco perché mi piaccio così. Non avrei mai immaginato quello che è successo. Mi dispiace tantissimo per il mio amico, ha avuto la colpa di essere con me e di aver cercato di difendermi. Comunque, non smetterò di mettere lo smalto, è il mio marchio di fabbrica, perché vuol dire essere liberi“.