Federica Panicucci, un’altra disavventura in vacanza: “Siamo sfuggiti”

Federica Panicucci ha svelato ai fan dei social l'ultima disavventura da lei vissuta in vacanza.

Federica Panicucci è stata costretta a “fuggire” dalla spiaggia in cui si trovava, a Forte dei Marmi, a causa del maltempo.

Federica Panicucci: le disavventure in vacanza

Dopo aver perso i bagagli durante la sua ultima vacanza alle Maldive, Federica Panicucci ha dovuto fare i conti con una nuova disavventura in vacanza: la conduttrice è stata letteralmente costretta a fuggire dalla spiaggia a causa di un fortissimo vento.

“Insomma, è venuta una specie di tromba d’aria. A un certo punto, siamo scappati dalla spiaggia”, ha confessato dopo aver raggiunto Portofino insieme al compagno Marco Bacini. Dopo poche ore il vento si è fortunatamente placato.

L’amore per Marco Bacini

Disavventure escluse Federica Panicucci sembra aver trovato la serenità accanto all’imprenditore Marco Bacini, con cui non ha nascosto che le piacerebbe convolare a nozze. I due sono legati ormai da moltissimi anni e Bacini ha instaurato un ottimo rapporto anche con i due figli della conduttrice, Mattia e Sofia, da lei avuti insieme all’ex marito Mario Fargetta.

In tanti si chiedono quando lei e Bacini si decideranno finalmente a fare il grande passo, ma per il momento i due non hanno confermato la notizia e sulla questione ai fan non resta che attendere.