Federica Panicucci, il matrimonio con Marco Bacini è saltato? L’indiscrezione

Il matrimonio di Federica Panicucci con Marco Bacini è saltato? L'indiscrezione è diventata sempre più insistente.

Nozze saltate per la conduttrice Federica Panicucci e il fidanzato Marco Bacini? Secondo indiscrezioni la coppia avrebbe deciso di rimandare la data del matrimonio a causa dell’emergenza Coronavirus.

Federica Panicucci: il matrimonio saltato

Secondo indiscrezioni Federica Panicucci e Marco Bacini avrebbero deciso di sposarsi nel 2021 ma poi, anche a causa dell’emergenza Coronavirus, la coppia avrebbe deciso di rinviare la data del matrimonio.

La questione al momento non è stata confermata dai due e anzi in passato Federica Panicucci, dopo la fine del suo matrimonio con Mario Fargetta, aveva affermato pubblicamente di non essere intenzionata a sposarsi per la seconda volta. La conduttrice ha avuto insieme all’ex marito i suoi due bambini, Sofia e Mattia, che oggi hanno stretto un ottimo rapporto insieme a Marco Bacini. La conduttrice confermerà le voci in merito alle sue presunte nozze con l’imprenditore? Al momento sui social tutto tace e i due continuano a godersi le loro meritate vacanze a Forte dei Marmi.

Federica Panicucci: il divorzio da Mario Fargetta

Per oltre 10 anni la conduttrice è stata legata a Mario Fargetta, da cui si è separata nel 2015. La conduttrice ha in seguito confessato di aver voluto dire addio a Fargetta perché il matrimonio avrebbe smesso di renderla felice: “A volte, senti di non essere felice, ma metti la polvere sotto il tappeto e vai avanti per inerzia. A me, è successo quando ho guardato nel privato e ho capito che un percorso di vita era terminato.

Quel cambiamento era un salto nel buio, ma farlo ha giovato a me, ai miei figli, a tutti”, ha confessato.

Federica Panicucci e Marco Bacini: la storia d’amore

In seguito alla rottura da Fargetta la conduttrice ha incontrato Marco Bacini, e ben presto ha capito che lui sarebbe stato il compagno perfetto per lei. “Quando lo cerco lo trovo sempre. È un compagno di vita meraviglioso, capace di farmi più felice ancora con la sua presenza.

Lui è l’altro binario, è la persona che mi conosce meglio. È il mio “per sempre”, aveva affermato la conduttrice, oggi più felice che mai accanto all’imprenditore. In tanti sui social non vedono l’ora di saperne di più in merito ai loro fiori d’arancio ma per il momento sui social tutto tace.