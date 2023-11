In una telefonata con Fiorello, durante il programma VivaRai2, l’ex campionessa Federica Pellegrini ha aggiornato il pubblico sulla sua gravidanza.

La nascita prevista a dicembre

Federica Pellegrini è in dolce attesa di una bambina con il marito Matteo Giunta. L’annuncio della gravidanza era stato comunicato sui Social dalla coppia a luglio. E ora, durante il collegamento con Fiorello, l’ex campionessa ha confermato che ormai manca pochissimo al parto. “Un mese e qualcosa, ormai ci siamo” dice.

Il desiderio di partorire in acqua

Fiorello ha subito dato per scontato che l’ex nuotatrice fosse intenzionata a partorire in acqua, cosa che Federica Pellegrini ha confermato. “Se il parto sarà in acqua? Sì, io proverò a farlo in acqua!”

Fiorello ha dunque ironizzato: “Sarebbe stupendo, la bimba nasce e fa già il record”.

Ma Federica Pellegrini, pur sorridendo divertita, ha precisato: “La vedo un po’ più complicata da quello che mi hanno spiegato. La vedo un po’ più complessa”.

Fiorello ha infine concluso: “No, vedrai che lo farà con tutto il cordone ombelicale attaccato.”