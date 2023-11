La cantante Cassandra Ventura, in arte Cassie, ha denunciato il famoso rapper, produttore discografico e dirigente musicale Sean Combs, noto come Diddy o Puff Daddy.

L’accusa, per la causa che la donna ha intentato presso la Federal District Court di New York, sarebbe per presunti stupri e abusi domestici, cominciati poco dopo il loro incontro nel 2005, quando lei aveva 19 anni, e sarebbero durati per oltre dieci anni.

Le accuse della donna

“Dopo anni di silenzio e di buio sono finalmente pronta a raccontare la mia storia e a parlare a nome mio e a beneficio di altre donne che affrontano violenza e abusi nelle loro relazioni” ha affermato la Ventura che ha chiesto un risarcimento non meglio specificato.

Cassandra ha dichiarato che l’uomo l’avrebbe picchiata, drogata e costretta a fare sesso con altri uomini mentre lui filmava gli incontri. Nel 2018, verso la fine della loro relazione durata dal 2007 al 2018, il rapper avrebbe fatto irruzione nell’abitazione della donna e l’avrebbe stuprata.

Combs nega le accuse

Puff Daddy nega le accuse, che lui stesso ha definito “offensive e oltraggiose“. “L’obiettivo della donna è quello di offuscare la reputazione di Combs” è quanto detto dal legale del rapper. La donna, negli ultimi mesi, avrebbe minacciato di pubblicare un libro sulla loro relazione, chiedendo 30 milioni di dollari in cambio del silenzio.

Secondo il legale di Cassandra Ventura, invece, le parti avrebbero parlato prima del deposito della causa. Combs avrebbe offerto alla cantante milioni di dollari per evitare la denuncia, ma lei avrebbe rifiutato.

