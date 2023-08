È un fiocco rosa. La campionessa olimpica Federica Pellegrini aspetta una femminuccia.

Federica Pellegrini aspetta una bambina

Dopo l’annuncio della gravidanza ora arriva il “pizzico di rosa”. Così Federica Pellegrini ha annunciato il sesso del bebè che porta in grembo. Il pizzico rosa è il regalo per il suo 35esmimo compleanno.

Federica Pellegrini e il mazzo di rose di Matteo Giunta

“35 anni, con un pizzico di rosa. Ma dite che questa sera un bicchiere di vino lo posso bere?!”, scherza lei su Instagram mostrando il mazzo che le ha regalato suo marito Matteo. Una composizione di rose rosse da cui ne spuntano altre color rosa pallido. Un colore che inequivocabilmente rivela il sesso della nascitura. Dunque è una bebè la creatura che la campionessa porta in grembo.

Una gravidanza a puntate

Il sesso del nascituro era già stato oggetto di indiscrezione nei giorni scorsi, così come l’annuncio della gravidanza. Messaggi criptici e indizi: così da settimane la maternità di Federica Pellegrini è diventata un appuntamento seriale seguito con trepidazione dai fan.

L’ex nuotatrice e giudice di Italia’s Got Talent aveva prima sfoggiato un pancino sospetto, poi la foto di un biglietto lasciato dal marito Matteo, con la scritta: “Amori miei, buongiorno. Torno presto”:

Adesso per l’ex fidanzata di Filippo Magnini, e ora moglie di Matteo Giunta, non sembrano esserci dubbi: tra meno di 9 mesi darà alla luce una bambina.