Federica Pellegrini: il selfie in bagno che non convince i fan

Federica Pellegrini ha pubblicato sul suo profilo social un selfie in bagno, ma i fan hanno notato un particolare inaspettato

Vera specialista nello stile libero, Federica Pellegrini ha fatto sognare tutti alle sue ultime Olimpiadi di Tokyo 2020. All’attivo con ben cinque edizioni della ben nota gara sportiva, all’epoca della prima medaglia d’argento nei 200 metri stile libero aveva solo 16 anni.

Salita alla ribalta della cronaca come la più giovane atleta italiana sul podio olimpico, per lei da allora è stato un crescendo in termini di popolarità.

Federica Pellegrini: il dettaglio nel selfie alla toilette

Rientrata in Italia da qualche settimana, Federica è subito tornata super attiva sui social, dove ha un profilo Instagram molto corposo. Sul popolare social network la seguono infatti oltre un milione di follower, che giornalmente la riempiono di complimenti.

Proprio qui, qualche giorno fa, la Pellegrini ha pubblicato un nuovo scatto molto particolare, ossia un selfie in bagno dove però i fan hanno notato un dettaglio ben preciso. Di cosa di tratta in particolare?

Osservando con attenzione la foto pubblicata sul profilo Instagram di Federica Pellegrini non si può non notare che nel bidet è presente niente meno che un bouquet di fiori! Inutile dire che i follower hanno subito colto lo strano particolare, sottolineandolo nei loro commenti divertenti e ironici al di sotto del post. Chiaramente non sono nemmeno mancati i soliti elogi alla bellezza della 33enne, pronta a iniziare una nuova vita al fianco del coach e fidanzato Matteo Giunta.