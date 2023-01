Federico Fashion Style, l'ex compagna: "Stendiamo un velo pietoso"

Letizia Porcu avrebbe scagliato una frecciatina infuocata contro il suo ex, Federico Fashion Style, dopo il suo coming out.

Letizia Porcu si sarebbe recata in un noto locale romano in compagnia del fidanzato Vincent Arena e, secondo indiscrezioni, avrebbe commentato con una frecciatina quanto affermato dal suo ex, Federico Lauri, il giorno prima a Verissimo.

Letizia Porcu contro Federico Fashion Style

Letizia Porcu si è recata in un noto locale romano e sembra che lì una sua amica le abbia espresso la sua vicinanza per quanto successo tra lei e Federico Fashion Style e in particolare per quanto affermato dall’hair stylist dei vip in merito alla loro storia e al suo coming out. Letizia secondo indiscrezioni avrebbe detto “stendiamo un velo pietoso” e a seguire si sarebbe scambiata alcune occhiate eloquenti con la sua amica.

A quanto pare i rapporti tra lei e l’hair stylist dei vip sono finiti nel peggiore dei modi e infatti Federico Fashion Style l’ha più volte accusata pubblicamente di non lascargli vedere sua figlia per quanto e come vorrebbe.

La Porcu al momento si è chiusa nel massimo riserbo in merito alla questione e, sui social, è uscita allo scoperto in compagnia del fidanzato Vincent Arena.

L’ex compagna dell’hair stylist non ha mai replicato pubblicamente a quanto da lui dichiarato, compreso il fatto che lei fosse a conoscenza della sua omosessualità da ben 3 anni e che però abbia deciso di restare insieme a lui per il bene della figlia avuta insieme.

Sulla questione al momento non è dato sapere di più e in tanti sono impazienti di conoscere gli ulteriori sviluppi della vicenda.