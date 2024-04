Federico Massaro ha confessato di essere deluso da alcuni ex gieffini. Il modello li ha definiti “falsi e doppiogiochisti” e ha sottolineato di averli allontanati dalla sua vita.

Federico Massaro deluso da alcuni ex gieffini

A distanza di più di un mese dalla fine del GF, Federico Massaro si è tolto qualche sassolino dalle scarpe. Il modello ha confessato che alcuni ex gieffini lo hanno deluso, motivo per cui ha deciso di allontanarli. Al contrario, l’amicizia con Vittorio Menozzi è ripartita da dove l’avevano lasciata.

Le accuse di Federico Massaro

Federico Massaro ha dichiarato:

“Cosa non mi è piaciuto degli ex gieffini che mi hanno deluso? Il doppiogiochismo, la finta amicizia, parlare alle spalle, prendere in giro, essere finti, inventare cose, fare un sacco di dinamiche finte mettendosi d’accordo con altre persone. Usciti dal GF questi di cui parlo hanno fatto di peggio, sono spariti, se non il classico ‘buon compleanno e tanti auguri’. E basta, quindi sì, ci sono state anche persone così, ma devo dire che la maggior parte degli ex gieffini mi hanno stupito in positivo, però sì, ci sono anche persone così”.

Il modello non ha fatto i nomi degli ex gieffini che lo hanno deluso per evitare scontri social all’ultimo sangue.

Federico Massaro: chi sono gli ex gieffini che apprezza?

Anche se non ha fatto i nomi degli ex gieffini che lo hanno deluso, ha svelato chi sono i compagni che ha apprezzato. Oltre a Vittorio, sono: Beatrice Luzzi, Rosy Chin e Giuseppe Garibaldi. Federico ha dichiarato: