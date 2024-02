Fedez alla sfilata di Donatella Versace per la Milano Fashion Week. Ecco come...

Dopo la notizia della rottura tra Fedez e Chiara Ferragni, molto scalpore ha fatto la presenza solitaria del cantante alla sfilata di Donatella Versace, ieri alla Milano Fashion Week.

Fedez presente alla sfilata di Donatella Versace

Tanti i punti interrogativi dei giornalisti, follower e curiosi, in merito all’argomento della rottura tra il cantate e Chiara Ferragni. Ad aumentare le perplessità è stata la presenza solitaria di Fedez alla sfilata dell’amica Donatella Versace.

Prima della sfilata è stato lo stesso rapper ad anticipare la notizia a Pomeriggio 5:

«Ci andrò perché Donatella è una mia amica e mi sta molto vicina in questo momento».

La presenza di Fedez alla sfilata della Versace di Milano Fashion Week

Il rapper, al centro del gossip per la presunta rottura del matrimonio, si è mostrato in pubblico ieri sera, con una espressione cupa e triste e non ha lasciato ulteriori dichiarazioni:

«Ho già detto oggi perché sono qui. Copiate e incollate ciò che ho detto».

I rapporti tra Fedez e Donatella Versace

Nei giorni scorsi Fedez si era mostrato sui social in alcuni scatti con Donatella Versace e, anche in quel caso, Chiara Ferragni era assente. Per tale motivo, fino a ieri sera non si aveva nessuna risposta alla domanda sulla presenza o meno dell’influencer alla sfilata.