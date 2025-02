Pochi giorni prima dell’inizio della 75esima edizione del Festival di Sanremo, erano circolate diverse voci circa un presunto ritiro da parte di Fedez, come conseguenza delle rivelazioni shock di Fabrizio Corona, su di lui, sull’ex moglie Chiara Ferragni e su Angelica Montini. Come saprete Fedez non si è ritirato ma, pare che ne avesse davvero intenzione.

Fedez, audio e chat svelano la verità sul ritiro da Sanremo

Probabilmente nemmeno Fedez si aspettava un successo tale a Sanremo 2025, il quarto posto e i tanti applausi ricevuti per la sua performance hanno senza dubbio avuto un valore molto alto per il rapper, dopo un anno difficile e dopo le varie rivelazioni di Fabrizio Corona, che hanno portato Fedez a pensare di rinunciare al Festival. In un video pubblicato da Ale Della Giusta, lo youtuber che ha seguito il rapper nei dieci giorni sanremesi, sono stati raccontati i momenti di crisi vissuti da Fedez. Secondo quanto raccontato, il rapper ha avuto un crollo emotivo che lo ha quasi portato a ritirarsi dalla gara. “E’ ovvio che mi devo ritirare bro”, dice Fedez in un filmato girato prima dell’inizio della kermesse. Inoltre in un messaggio vocale inviato a Della Giusta, Fedez avrebbe detto “molto probabilmente non andremo più a Sanremo. Io non sono più nelle condizioni e non sono in grado di affrontare una cosa del genere. Sono abbastanza a pezzi.” Come detto a scatenare questo crollo emotivo sarebbero state tutte le dichiarazioni di Corona.

La scelta di non ritirarsi da parte di Fedez

Fedez era quindi sul punto di ritirarsi da Sanremo, dove temeva di diventare una sorta di “bersaglio umano”. Le cose però sono improvvisamente cambiate quando, durante le prove generali davanti ai giornalisti, Fedez ha ricevuto l’applauso da parte loro. Questo riconoscimento inaspettato a convinto il rapper a non mollare e quindi a non ritirarsi. E, visto come è andato Sanremo 2025, ha fatto sicuramente bene.