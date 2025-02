Fedez contro Fabrizio Corona. O almeno lo smentisce. Non è una novità che i due ultimamente non siano proprio amici, ma la polemica di oggi è un’altra. La questione gira attorno a una diffida che, secondo Corona, sarebbe stata notificata dal legale di Chiara Ferragni.

Fedez contro Corona: la risposta immediata dopo la provocazione della diffida

E come al solito, l’ex paparazzo non ha perso occasione per far parlare di sé. Lo ha fatto pubblicando un video sui suoi canali social, dove appare un ufficiale giudiziario che consegna la diffida a Corona, mentre lui, commenta: «Mentre stiamo cucinando per voi l’episodio 6, arriva la diffida della Ferragni finalmente. Trattative non ne facciamo». Una scena che ormai è diventata un format del personaggio.

Immediato il contrattacco di Fedez. Come si suol dire, la risposta non si è fatta attendere. A quanto pare, il rapper, sorpreso dalla tempistica della pubblicazione del video, ha subito messo in chiaro la sua posizione. E come? Con un messaggio diretto. Prima un audio in cui esprime il suo disappunto: «Ma scusa, ti ha querelato per la puntata di ieri e sono già arrivati gli sbirri a notificarti la querela? Ma come è possibile che se io querelo qualcuno ci mettono otto mesi a notificare?» Una frase che, se non fosse per l’oggetto in questione, farebbe quasi sorridere.

Fedez contro Corona: la smentita dello staff sulla querela di Ferragni e il commento virale

Ma qui arriva la parte che confonde tutti. Nel video di Corona e nel suo audio, sembra esserci una connessione diretta tra la querela di Ferragni e l’arrivo della diffida. Come se il rapper stesse commentando proprio quel momento. Ma è davvero così? Come riporta il giornale online Leggo lo staff di Fedez non ci sta. E chiarisce tutto, senza mezzi termini : «In merito all’articolo pubblicato in data odierna relativo alla notizia diffusa dal sig. Fabrizio Corona e ripresa da diversi social media, si rappresenta che la stessa è falsa e, in quanto tale, vi chiediamo la rimozione dell’articolo». Quindi, a quanto pare, il commento di Fedez non era affatto diretto a Chiara Ferragni, come sostenuto da Fanpage. Una precisazione importante.

Un’altra puntata nella lunga serie di scontri tra i due. Questa volta, però, il rischio è che la verità resti nel mezzo, tra interpretazioni e fraintendimenti. Così, tra le notizie false, le diffide e gli audio pubblici, ci si chiede: qual è davvero la verità dietro questa storia? Ma, forse, come sempre, la risposta sta nel gioco delle parole. E mentre i social esplodono, la domanda è una sola: chi avrà ragione davvero?