Chiara Ferragni ha condiviso una foto su Instagram in cui si vede l’ombra di Fedez. Questo piccolo dettaglio ha riacceso la speranza dei fan.

Fedez e Chiara Ferragni: l’ombra nella foto

Dopo il Festival di Sanremo 2023 non si fa altro che parlare della presunta crisi di coppia di Fedez e Chiara Ferragni. I due hanno smentito il chiacchiericcio, ma il fatto che non appaiono più insieme sui social continua ad alimentare i dubbi dei seguaci. Nelle ultime ore, l’imprenditrice ha condiviso uno scatto che ha riacceso la speranza dei seguaci. Nell’immagine, infatti, si vede l’ombra di Fedez.

Lo scatto riaccende le speranze dei fan

Fedez, Chiara e i figli Leone e Vittoria sono in un agriturismo della Val Seriana. Nella foto condivisa dalla Ferragni ci sono lei e i pargoli. Federico non appare chiaramente, ma la sua ombra è ben visibile. Non a caso, i fan hanno commentato: “Federico è nell’ultima foto. Spero tanto stia meglio” oppure “Ha ragione, l’ombra di chi fotografa ( lo spero anch’io )” o ancora “Doveva essere in tribunale. Comunque oggi è lì con Chiara, come sempre del resto“.

Perché Fedez e Chiara non appaiono insieme?

Insomma, è chiaro che l’ombra nella foto condivisa da Chiara sia proprio quella di Fedez. Eppure, una domanda sorge spontanea: perché non appaiono insieme? Considerando che i fan chiedono da tempo una foto di coppia, se non ci fossero problemi i due li avrebbero accontentati da tempo.