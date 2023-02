Dopo l’avventura al Festival di Sanremo 2023, Chiara Ferragni e Fedez starebbero attraversando una brutta crisi.

Questo, almeno, è quanto sostengono alcuni fan, che hanno notato atteggiamenti strani da parte della coppia.

Chiara Ferragni e Fedez in crisi dopo Sanremo 2023

Il Festival di Sanremo 2023 potrebbe aver creato qualche problema di coppia a Chiara Ferragni e Fedez. Dopo il bacio in diretta tra il rapper e Rosa Chemical, sembra che l’imprenditrice sia andata su tutte le furie. Non a caso, è anche spuntato un video che ritrae la co-conduttrice della kermesse che fa una sfuriata al marito.

Chiara dopo Sanremo: i ringraziamenti a tutti tranne che a Fedez

Nel frattempo, Chiara è tornata alla sua milanese e ha ringraziato tutti tranne Fedez per l’avventura a Sanremo 2023. Via social, ha scritto:

“La scoperta più grande che ho fatto durante il Festival di Sanremo sono proprio le persone. Voglio ringraziare Amadeus e Giovanna per avermi accolto e supportato e voglio ringraziare Morandi e Anna per il supporto, la gentilezza e per il tempo passato insieme fuori dal teatro. Siete delle persone incredibili e una fonte di ispirazione, grazie per essere stati al mio fianco”.

Chiara e Fedez: il silenzio social preoccupa

Come mai Chiara e Fedez non sono tornati a mostrarsi insieme sui social? Sono davvero in crisi? Al momento non sappiamo quale sia la verità, visto che i diretti interessati non si sono espressi in merito, ma i fan dei Ferragnez sono davvero molto preoccupati.