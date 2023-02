Rosa Chemical bacia Fedez e lui sparisce dai social

Durante l’ultima puntata di Sanremo 2023 Fedez e Rosa Chemical si sono baciati.

una scena che sui social è già divenuta iconica, condivisa a più riprese su vari gruppi Facebook e varie storie su Instagram, senza contare poi i tweet. Ora, premettendo che è troppo presto per confermare una cosa simile, ma stranamente dopo la fine del Festival, il rapper sembra essere misteriosamente sparito dai social, tanto che il 34enne non ha partecipato nemmeno a nessun party su IG. Pare comunque che Chiara Ferragni non abbia preso bene il bacio tra il marito e Rosa Chemical, rimanendoci male per il gesto.

Dopo quanto accaduto, Fedez ha raggiunto la moglie dietro le quinte di Sanremo 2023 per darle dei chiarimenti. Sembra però che tra gli scambi tra i due siano stati molto freddi alla fine.

Chiara si sarebbe irritata per il bacio tra Fedez e Rosa Chemical

Il bacio tra Fedez e Rosa Chemical ha generato sentimenti contrastanti sui social. Alcuni utenti hanno apprezzato divertiti il gesto, altri invece lo hanno criticato negativamente.

Al di là di tutto, sembra però che la Ferragni si sia molto irritata dietro le quinte. Questa lo si intenderebbe da un video girato nel backstage dell’Ariston e postato sui social.

Il rapper sembrerebbe essersi scusato con la moglie

Nel corso della pubblicità, Amadeus ha invitato Fedez a raggiungere Chiara, ma loro avrebbero interagito in maniera molto fredda. Dal video, Chiara sembra infastidita mentre Fedez, invece, sembra scusarsi.

Come informa Today, forse il rapper in quel momento le stava dicendo di non essere riuscito a controllare il “siparietto” di Rosa Chemical.