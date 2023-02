Rosa Chemical bacia Fedez: la reazione sui social

La partecipazione a Sanremo 2023 di Rosa Chemical è stata fortemente osteggiata da alcuni membri di Fratelli D’Italia e, per tutta risposta, il cantante si è mostrato mentre baciava sulla bocca alcuni artisti del suo stesso sesso (compreso Fedez).

Rosa Chemical bacia Fedez

Fedez ha preso le difese di Rosa Chemical nel suo discusso monologo al Festival di Sanremo e, nelle ultime ore, ha fatto il giro della rete una foto in cui si vedono i due scambiarsi un bacio sulle labbra. Fedez non è l’unico che Rosa Chemical, all’anagrafe Manuel Franco Rocati, ha baciato nei giorni scorsi: il cantante infatti si è fatto fotografare anche mentre baciata Tananai e Fred De Palma, e le sue foto hanno fatto il pieno di like tra i fan.

L’onorevole Morgante di Fratelli D’Italia aveva fortemente osteggiato la partecipazione di Rosa Chemical a Sanremo 2023 in quanto secondo lei avrebbe mandato un messaggio sbagliato ai bambini per via del suo look sopra le righe.

Amadeus aveva pubblicamente difeso il cantante affermando: “Non sono d’accordo con le critiche, ma il pezzo di Rosa Chemical magari diventerà quello preferito dai figli dell’Onorevole e dopo tutto questo lo ballerà anche lei. I moralisti mi fanno sempre un po’ paura. Ci vuole educazione, non recare un danno all’altro. Ma ai bambini va spiegato che una persona è diversa dall’altra, che esiste un uomo che ama un uomo, e una donna che ama una donna.”

Rosa Chemical è dichiaratamente etero, ma non ha fatto segreto di essere a favore del movimento LGBT e di essere contrario a qualsiasi tipo di etichetta.